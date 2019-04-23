В Женеве пройдёт Международная конференция по торговле и безопасности продуктов питания

CA-NEWS (CA) - 23 апреля Всемирная торговая организация (ВТО) проводит в Женеве Международную конференцию по торговле и безопасности продуктов питания, сообщили в представительстве Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в КР.

"Безопасность продуктов питания не должна сводиться лишь к предотвращению отравлений или заболеваний людей пищевыми инфекциями, но охватывать весь спектр рисков для здоровья, связанных с рационом питания", - отмечает Генеральный директор ФАО Жозе Грациано да Силва.

Резолюция ООН призывает страны содействовать здоровому питанию и образу жизни посредством действий и политики, включая выполнение всех обязательств, связанных с питанием. Это первый шаг на пути к установлению международных норм здорового питания, основанных на понимании того, что ожирение является проблемой общественного здравоохранения, а не только результатом индивидуального выбора.

Международная торговля - важный и необходимый инструмент в достижении цели искоренения голода и всех форм недоедания. Многие страны в значительной степени зависят от импорта продуктов питания, чтобы обеспечить доступ к продуктам питания для своего населения. К сожалению, продукты питания глубокой переработки, отчасти благодаря длительным срокам годности в международной торговле успешнее, чем их «свежие родственники».

Правительства должны создавать условия для того, чтобы население могло потреблять здоровое продовольствие и для этого потребуется более широкий набор правил. Они не только должны поощрять справедливую и эффективную торговую практику, но и поставить вопросы питания и здоровья, а также осведомленности потребителей и доступа к надежной информации - в центр усилий по обеспечению безопасности продовольствия.

Кодекс Алиментариус, созданный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения, представляет собой главный орган, устанавливающий стандарты по устранению рисков, связанных с безопасностью продуктов питания. Основной мандат - защита здоровья потребителей. Он определяет эффективные стандарты и критерии маркировки товаров, повышающих осведомленность о реальных рисках для безопасности продуктов питания.

С учетом того, что в глобальных продовольственных системах происходят многочисленные изменения, связанные с урбанизацией, экономическим ростом, изменением климата, электронной торговлей и новыми технологиями, обеспечивающими быстрый генетический скрининг, настало время для принятия более смелых решений, отметил глава ФАО.