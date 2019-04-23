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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Южной Кореи возложил цветы к монументу «Отан коргаушылар»

CA-NEWS (KZ) -  Президент Южной Кореи и его жена Ким Чжон Сук возложил цветы к монументу «Отан коргаушылар». В церемонии принял участие аким столицы Бахыт Султанов, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

С 21 по 23 апреля проходит государственный визит президента Республики Корея Мун Чже Ина в Республику Казахстан. Южнокорейский лидер и его супруга Ким Чжон Сук прибыли в Нур-Султан 20 апреля.

22 апреля утром они возложили цветы к монументу "Отан коргаушылар" ("Защитники Отечества"). В память о погибших воинах была объявлена минута молчания, затем прозвучали гимны Республики Корея и Республики Казахстан. После этого президентская чета посадила дерево в парке рядом с монументом, на Аллее глав государств, где по традиции сажают деревья лидеры разных стран, посещающие столицу Казахстана.

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