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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе начата реконструкция мукомольного комбината

CA-NEWS (TJ) -  20 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт работам по реконструкции ООО «Мукомольный комбинат Душанбе», сообщает пресс-служба главы РТ.

«Мукомольный комбинат Душанбе» расположен на территории 4 гектаров, располагает разветвлённой инфраструктурой, сетью железнодорожных веток, складом для хранения 32 тысяч тонн пшеницы, складом площадью 5 тысяч квадратных метров для хранения 3,6 тысяч тонн муки, отрубей и дроблёной сечки.

Ожидается, что с установкой новых технологий производственная мощность переработки пшеницы на комбинате достигнет свыше 300 тонн в сутки и 110 тысяч тонн в год.

Также будет создано 100 новых рабочих мест для местных специалистов.

В рамках реализации проекта реконструкции предприятия все его здания будут отремонтированы и обновлены в современном стиле.

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