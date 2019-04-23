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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Токио пройдет 5-я консультативная встреча Монголии и Японии

CA-NEWS (MNG) -  24 апреля в Токио состоится 5-я консультативная встреча между ведомствами Монголии и Японии по международным отношениям, безопасности и обороне, передает Монцамэ.

Монгольскую сторону возглавит директор департамента по Азиатско-Тихоокеанскому региону МИД Монголии Э.Сарантогос, а японскую сторону – генеральный директор департамента по Азиатско-Тихоокеанскому региону МИД Японии К.Канасуги.

Во встрече также примут участие соответствующие должностные лица советов национальной безопасности, министерств иностранных дел и обороны двух государств.

Стороны обсудят вопросы укрепления и углубления сотрудничества в рамках стратегического партнерства между двумя странами в сферах политики, безопасности и обороны, а также обменяются информацией и мнениями по некоторым международным и региональным вопросам.

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