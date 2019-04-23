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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане минимальный возраст женщин для вступления в брак повысили до 18 лет

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в соответствии с которым в Узбекистане минимальный возраст женщин для вступления в брак повышается до 18 лет. Об этом 22 апреля сообщил телеграм-канал Минюста республики.

Как отмечается в официальном сообщении, в соответствии с постановлением президента о гарантии прав ребенка, с 1 сентября в Узбекистане с 17 до 18 лет повышается минимальный возраст вступающих в брак женщин.

До введения изменений, мужчинам в Узбекистане разрешалось вступать в брак с 18, а женщинам - с 17.

Таким образом, документ уравнял брачный возраст мужчин и женщин.

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