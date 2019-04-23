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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана посетит Китай на этой неделе

CA-NEWS (UZ) -  24-27 апреля этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Китая Си Цзиньпина посетит эту страну с рабочим визитом для участия в мероприятиях второго Международного форума «Один пояс, один путь».

В работе Форума ожидается участие более 40 глав государств и правительств зарубежных стран, международных и региональных организаций. В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления экономического сотрудничества, активизации взаимодействия в поиске новых источников долгосрочного роста, продвижения «зеленой» экономики и инноваций, реализации приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

Глава государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу, сообщило УзА.

Планируется обсуждение актуальных вопросов дальнейшего укрепления узбекско-китайского всестороннего стратегического партнерства, а также региональной и международной повестки.

Президент Узбекистана проведет ряд двусторонних переговоров с главами участвующих в Форуме делегаций зарубежных стран и международных организаций.

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