В Нур-Султане стартовал XIX съезд партии «Nur Otan» с участием Н.Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане стартовал внеочередной XIX съезд партии «Nur Otan» с участием Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный вопрос повестки дня - это выдвижение кандидата от партии для участия в предстоящих выборах Президента РК.

Стоит отметить, в работе съезда примут участие депутаты всех уровней, члены Политического совета, ветераны партии, представители региональных филиалов, первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла «Жас Отан».

Официально пресс-служба партии «Nur Otan» объявила о проведении съезда 10 апреля.

Председатель партии «Nur Otan», Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве внеочередного XIX Съезда общественного объединения «Партия «Nur Otan».

В этот же день первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Маулен Ашимбаев провел совещание с участием руководителей структурных подразделений Центрального аппарата партии и представителей региональных филиалов. Главной темой встречи стали поручения председателя партии, Елбасы Нурсултана Назарбаева по активному участию партии «Nur Otan» в предстоящей предвыборной кампании.

Вчера М. Ашимбаев провел заседание Политсовета партии «Nur Otan». Он отметил, что «Nur Otan» выступает гарантом сохранения курса Первого Президента Казахстана. Принимая решение о выдвижении своего кандидата для участия в президентских выборах, в партии намерены сохранить и преумножить начатые Елбасы масштабные трансформации в экономической, социальной, политической и духовной сферах. Эти приоритеты останутся главными направлениями работы политической организации на предстоящий период.