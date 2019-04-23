Изменение цен в Туркменистане за январь-март 2019 года (обзор)

CA-NEWS (TM) - Стоимость овощей к концу марта снизилась на 26%, передает 22 апреля Хроники Туркменистана.

Картофель подешевел до 4 манатов ($1,17).

Огурцы и помидоры подешевели с 8 и 9 до 7 и 8 соответственно (-14% и -12%).

Баклажаны – с 17 до 10 (-41%).

Болгарский перец – с 23 до 10 (-56%).

Свекла подорожала с 1.5 до 1.8 (+20%).

Морковь подорожала с 1.5 до 2 (+33%).

Репчатый лук подорожал с 2.6 до 3 (+15%).

Цены на импортные фрукты за последние три месяца выросли на 38%. На рынках и в госмагазинах продают яблоки, груши, апельсины и киви по низкой цене– 6-8 манатов ($1,71-2,28) за килограмм. За этими фруктами выстраиваются очереди. В то же время в частных магазинах цены на фрукты растут.

Бананы подорожали с 8 до 22 манатов( $2.34-$6,44) (+175%).

Яблоки зеленые и красные (Иран) – с 7 до 8 (+14%).

Яблоки зеленые и красные (Турция) – с 17 до 22 (+30%).

Апельсины – с 8 до 9 (+12%).

Мандарины – с 7.5 до 9 (+20%).

Киви подешевел с 12 до 9 (-25%).

Гранат подорожал с 10 до 32 манатов (+220%).

Консервы за последние три месяца упали в цене на 6%.

Цены на крупы и макароны снизились на 3%.





За последние три месяца сыр упал в цене на 23%.

Цены на муку в частных магазинах опустились на 16%.

Килограмм муки (Казахстан) подешевел с 7 до 6 манатов ($2.05-$1.76) (-15%).

Килограмм муки (Туркменистан) по-прежнему стоит 3 маната ($0,86)

Килограмм муки (Россия) подешевел с 8 до 7 (-13%).

Пачка муки «UNO» (1 кг.) подорожала с 9 до 10 (+11%).

Пачка муки «NUR» (2 кг.) подорожала с 18 до 19 (+6%).

Мешок муки «Пионер» (5 кг.) подешевел с 60 до 50 (-16%).

Пачка муки «Царь» (2 кг.) по-прежнему стоит 18 манатов ($5.27).

Цены на растительное масло упали на 26%.

Молочная продукция подешевела примерно на 10%.

Мясо подешевело на 15%.

Стоимость кофе снизилась на 7%.

Рост цен на напитки и соки составил 33%, а на алкоголь снизились на 6%.

Цена на технику с начала года практически не изменилась.

Куриные яйца по 0,33 маната ($0,094) практически не найти. Только редко по акции при покупке 10-15 штук. Средняя цена 0,7 манатов ($0,20) в частных торговых точках.