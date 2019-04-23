Изменение цен в Туркменистане за январь-март 2019 года (обзор)

- Туркменистан, общество
- 11:42, 23 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - Стоимость овощей к концу марта снизилась на 26%, передает 22 апреля Хроники Туркменистана.
Картофель подешевел до 4 манатов ($1,17).
Огурцы и помидоры подешевели с 8 и 9 до 7 и 8 соответственно (-14% и -12%).
Баклажаны – с 17 до 10 (-41%).
Болгарский перец – с 23 до 10 (-56%).
Свекла подорожала с 1.5 до 1.8 (+20%).
Морковь подорожала с 1.5 до 2 (+33%).
Репчатый лук подорожал с 2.6 до 3 (+15%).
Цены на импортные фрукты за последние три месяца выросли на 38%. На рынках и в госмагазинах продают яблоки, груши, апельсины и киви по низкой цене– 6-8 манатов ($1,71-2,28) за килограмм. За этими фруктами выстраиваются очереди. В то же время в частных магазинах цены на фрукты растут.
Бананы подорожали с 8 до 22 манатов( $2.34-$6,44) (+175%).
Яблоки зеленые и красные (Иран) – с 7 до 8 (+14%).
Яблоки зеленые и красные (Турция) – с 17 до 22 (+30%).
Апельсины – с 8 до 9 (+12%).
Мандарины – с 7.5 до 9 (+20%).
Киви подешевел с 12 до 9 (-25%).
Гранат подорожал с 10 до 32 манатов (+220%).
Консервы за последние три месяца упали в цене на 6%.
Цены на крупы и макароны снизились на 3%.
За последние три месяца сыр упал в цене на 23%.
Цены на муку в частных магазинах опустились на 16%.
Килограмм муки (Казахстан) подешевел с 7 до 6 манатов ($2.05-$1.76) (-15%).
Килограмм муки (Туркменистан) по-прежнему стоит 3 маната ($0,86)
Килограмм муки (Россия) подешевел с 8 до 7 (-13%).
Пачка муки «UNO» (1 кг.) подорожала с 9 до 10 (+11%).
Пачка муки «NUR» (2 кг.) подорожала с 18 до 19 (+6%).
Мешок муки «Пионер» (5 кг.) подешевел с 60 до 50 (-16%).
Пачка муки «Царь» (2 кг.) по-прежнему стоит 18 манатов ($5.27).
Цены на растительное масло упали на 26%.
Молочная продукция подешевела примерно на 10%.
Мясо подешевело на 15%.
Стоимость кофе снизилась на 7%.
Рост цен на напитки и соки составил 33%, а на алкоголь снизились на 6%.
Цена на технику с начала года практически не изменилась.
Куриные яйца по 0,33 маната ($0,094) практически не найти. Только редко по акции при покупке 10-15 штук. Средняя цена 0,7 манатов ($0,20) в частных торговых точках.