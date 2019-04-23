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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Девушек из Узбекистана, вышедших замуж на иностранцев, внесут в специальный список

CA-NEWS (UZ) -  Девушек из Узбекистана, которые вышли замуж на иностранцев, внесут в специальный список. Основной целью списка станет сбор информации об условиях их жизни за рубежом и предотвращении случаев насилия со стороны мужей-иностранцев по отношению к гражданкам Узбекистана.

22 апреля состоялась пресс-конференция Комитета женщин Узбекистана, на которой обсуждались вопросы защиты девушек и женщин, вышедших замуж за иностранцев, сообщает издание Daryo.

Во время конференции было отмечено, что в Узбекистане создадут список девушек, вышедших замуж за иностранцев. Список будет создан совместно с МИДом.

Отмечается, что основной целью списка является сбор информации об условиях жизни узбекистанок, вышедших замуж за иностранцев.

Напомним, что в последнее время сообщалось о нескольких случаях, когда девушки из Узбекистана подвергались насилию со стороны своих супругов-иностранцев в Китае. Консульство Узбекистана помогло этим девушкам восстановить паспорта и вернуться на родину.

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