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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный совет Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Конституционным Советом Казахстана 23 апреля принято к производству обращение президента Касым-Жомарта Токаева об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции Республики Казахстан, сообщает пресс-служба совета.

В обращении поставлены вопросы о разъяснении содержания предъявляемого к кандидатам на должность Главы государства требования о проживании в Казахстане последние пятнадцать лет, а также засчитывается ли в указанный срок время проживания гражданина за пределами страны в период работы в загранучреждениях Республики и международных организациях, членами которых является Казахстан.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете Республики Казахстан» начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного Совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу.

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