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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан, Азербайджан и Турция провели встречу по энергетическому сотрудничеству

CA-NEWS (TM) -  19 апреля в Стамбуле состоялась трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Туркменистаном, Азербайджаном и Турцией. Туркменистан представлял председатель государственной корпорации "Туркменгеология" Шахым Абдрахманов, Азербайджан – министр энергетики Парвиз Шахбазов и Турцию – министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, сообщает Turkmenistan.ru.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в сфере энергетики. Было отмечено, что общие региональные интересы и такие проекты, как транспортный коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, составляют основу сотрудничества в трехстороннем формате.

По итогам встречи была подписана совместная декларация о расширении партнерства между государствами в области энергетики, включая возобновляемую энергетику, энергоэффективность, зеленые технологии.

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