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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава антимонопольной службы Таджикистана снят с должности

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня, 23 апреля глава антимонопольной службы Таджикистана Саади Кодирзода снят с занимаемой должности постановлением правительства, которое подписано президентом Эмомали Рахмоном, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-службу главы РТ.

Кодирзода переведен в исполнительный аппарат президента на пост заместителя Озоды Рахмон, которая возглавляет аппарат.

На пост главы антимонопольного ведомства РТ назначен Икромиддин Вализода. До этого он занимал должность заместителя директора агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции.

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