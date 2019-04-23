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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 40

CA-NEWS (CA) -  Число подозреваемых, задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке, достигло 40, сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

До этого сообщалось о 29 задержанных. В их число, по имеющимся данным, входят в том числе водитель фургона, который, предположительно, использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Службы безопасности Шри-Ланки задержали гражданина Сирии для допроса по делу об организации серии взрывов. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Отдел расследования террористической деятельности полиции задержал сирийского гражданина для допроса по делу о серии взрывов", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержание сирийца было осуществлено после дачи показаний других подозреваемых.

Ранее власти сообщили, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 310 человек.

Число пострадавших составляет около 500 человек.

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