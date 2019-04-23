Китай предлагает рабочие места для монгольских студентов

CA-NEWS (MNG) - 21 апреля, в Улан-Баторе прошла 3-ая ярмарка вакансий для монгольских студентов, владеющих китайским языком. Около 30 китайских компаний, работающих в Монголии, приняли участие в этом мероприятии и представили свои вакансии, передает khadlan.mn.

Cоветник по культуре посольства Китая в Монголии Ли Вэй отметила, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами и выразила уверенность, что мероприятие поможет монгольской молодежи, свободно владеющей китайским языком, найти подходящую работу.

Организаторы оказали консультационные услуги монгольским студентам по вопросам трудоустройства и поиска новых вакансий.