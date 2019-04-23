На кыргызско-таджикской границе произошел очередной инцидент

CA-NEWS (TJ) - Вечером 22 апреля на кыргызско-таджикиской границе в Баткенской области КР вновь произошел инцидент.

По информации Госпограничной службы Кыргызстана, неизвестный гражданин Таджикистана незаконно задержал и забрал на территорию анклава «Ворух» (РТ) 8-летнего гражданина Кыргызстана, которого передал сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана. Таджикистанец проводил очистительные работы ирригационных систем реки Каравшин вблизи от условной линии границы.

Через 30 минут после задержания таджикская сторона передала мальчика кыргызской стороне. Как сообщили пограничные представители Таджикистана, мужчина обвинил задержанного мальчика в том, что днем ранее мальчик якобы разбил стекло экскаватора, принадлежащего таджикистанцу.

Около 50-60 граждан Кыргызстана, возмущенные действиями таджикской стороны, собрались в центре села Аксай.

В этот же день состоялась встреча пограничного представителя Кыргызстана по Баткенскому участку и пограничного представителя Таджикистана по Исфаринскому участку.

Обстановка к утру 23 апреля «относительно стабильная» и контролируется пограничниками Кыргызстана и Таджикистана.

13 марта произошел конфликт между жителями сел Ак-Сай Баткенского района и Мехнатабад Таджикистана в местности Кожогар. Причиной конфликта стала работа по строительству объездной дороги Ак-Сай - Тамдык Баткенского района. 18 марта официальные делегации по итогам 5-дневных переговоров подписали протокол, согласно которому перекрытые дороги были открыты.