В Таджикистане начался сбор подписей за отмену новых тарифов на интернет

CA-NEWS (TJ) - Более 200 душанбинцев поставили свои подписи под обращением к главе Таджикистана с просьбой отменить новые тарифы на интернет. С 18 апреля в стране действуют новые тарифы на мобильный интернет, вдвое выше тех, которые действовали ранее: 63 сомони ($6,7) вместо 30-35 ($3,5) сомони за 1 гигабайт.

Противники новых тарифов собрались 22 апреля у здания Театра оперы и балета имени Айни. Инициативная группа через Facebook пригласила желающих подписать обращение к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Сбор подписей продолжался около двух часов.

«В своем обращении к главе государства мы попросили его способствовать отмене этого распоряжения, который является нарушением доступа к информации и препятствием к достижению стратегических целей страны», - говорит одна из организаторов акции Шахло Иброхимова.

По ее словам, людям мобильный интернет нужен не только для общения с родными и друзьями: многие зарабатывают благодаря интернету.

«Мы надеемся, что глава государства прислушивается к нашему голосу и поставит точку в этом насущном вопросе. Ведь в стране почти все выступают против этого «новшества». Многие выразили свой протест, свое недовольство через СМИ и соцсети», - отметила Шахло Иброхимова. По словам организаторов акции, за два часа свои подписи под обращением об отмене новых тарифов на мобильный телефон поставили более 200 человек. "Люди не только подставили свои подписи, но и указали адрес и род занятий", - говорит Шахло Иброхимова.

Инициаторы акции уверены, что в ближайшее время соберут более 3 тыс. подписей граждан под обращением к главе государства. Листы с подписями будут переданы в исполнительный аппарат президента Таджикистана.

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала операторов мобильной связи страны установить стоимость за 1 Мб интернета не менее 5 дирамов без учёта акциза и налогов. С 18 апреля один гигабайт (1024 Мб) интернета у операторов будет стоить не менее 62 сомони. Раньше один Гб интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони. Решение о повышении тарифов на мобильный Интернет вызвало бурю негодования пользователей соцсетей. Прозвучали призыву к бойкоту мобильных компаний и даже организации акции протеста в столице.