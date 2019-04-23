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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев заявил, что готовился к решению сложить полномочия президента около трёх лет

CA-NEWS (KZ) -  На XIX внеочередном съезде партии "Nur Otan" первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, сколько времени ему понадобилось для того, чтобы принять решение о сложении своих полномочий, передает Zakon.kz.

- 30 лет я сидел, слушал, и думал про то время, когда впереди была полная неизвестность. И вот за такое великое терпение, держать меня во главе столько лет, я очень благодарен. Если я сделал что-то за это время, отвечая на такое доверие, я счастливый человек, счастливый политик. Поэтому, когда я говорил, что я принял осознанное решение, это, действительно, так, - подчеркнул Назарбаев.

Он добавил, что такие решения не принимаются за один день, и за один месяц.

- Я готовился к этому решению несколько лет. Секрет если открыть, более чем три года. Все смотрел. По сторонам. Рассуждал о будущем, о прошлом. Смотрел на кадровые возможности, воспитывал все эти годы. И на каждого накладывал свои надежды. И вот пришел к выводу, что это будет правильно. Давайте изберем Токаева президентом и будем его поддерживать, - призвал Назарбаев в завершение съезда.

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