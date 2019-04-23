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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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С начала года Монголию посетили 75 тысяч туристов

CA-NEWS (MNG) -  По данным национального статистического комитета, за январь-март месяцы этого года Монголию посетили около 75 тысяч иностранных граждан в туристических целях. Это на 4,8 тыс. человек больше по сравнению с прошлогодними данными аналогичного периода, передает Монголия Сейчас.

За первый квартал текущего года Монголию посетили в общей сложности 1,3 млн пассажиров, что по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями больше на 4,5% или 54,2 тыс. человек.

По половой принадлежности – около 70% въехавших на территорию страны иностранцев – мужчины и около 30% – женщины.

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