В Петербурге полиция задержала двух кавказцев за похищение мобильника у таксиста из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Полицейские Петербурга задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на таксиста из Узбекистана. Злоумышленники похитили у мужчины мобильный телефон за 5 тысяч рублей (около $80), угрожая ножом.

В Петербурге задержали двух уроженцев кавказских республик по подозрению в краже мобильного телефона у таксиста из Узбекистана, о чем сообщили "Невские новости".

По данным издания, злоумышленники, находясь в автомобиле, похитили у водителя мобильный телефон Vertex за 5 тысяч рублей, угрожая ему предметом, похожим на нож.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а позже полицейские задержали двух подозреваемых 1989 и 1990 годов рождения. Сейчас они находятся под стражей.

Отмечается, что похищенное имущество не изъято.