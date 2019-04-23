В Петербурге полиция задержала двух кавказцев за похищение мобильника у таксиста из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 13:58, 23 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - Полицейские Петербурга задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на таксиста из Узбекистана. Злоумышленники похитили у мужчины мобильный телефон за 5 тысяч рублей (около $80), угрожая ножом.
В Петербурге задержали двух уроженцев кавказских республик по подозрению в краже мобильного телефона у таксиста из Узбекистана, о чем сообщили "Невские новости".
По данным издания, злоумышленники, находясь в автомобиле, похитили у водителя мобильный телефон Vertex за 5 тысяч рублей, угрожая ему предметом, похожим на нож.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, а позже полицейские задержали двух подозреваемых 1989 и 1990 годов рождения. Сейчас они находятся под стражей.
Отмечается, что похищенное имущество не изъято.