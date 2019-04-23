Журналистам в КНДР показали любимую косметику Ким Чен Ына и его супруги

CA-NEWS (CA) - Косметику производства КНДР, которой предпочитают пользоваться председатель Госсовета республики Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу, показали иностранным журналистам, побывавшим на косметической фабрике в особой экономической зоне близ города Синыйджу, сообщает ТАСС.

Представителей зарубежной прессы провели в выставочный павильон, где продемонстрировали набор мужской косметики, который получил высокую оценку лидера народной республики. "Верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын после посещения нашего предприятия в июне прошлого года взял с собой вот этот набор из трех косметических продуктов, чтобы лично проверить их качество, - рассказал начальник передовой бригады фабрики Рим Чхун Киль. - А уже через неделю он позвонил нам и сказал, что наша продукция самая лучшая, особенно ему понравился одеколон, который входит в набор".

В комплект любимой косметики Ким Чен Ына входит гель для бритья, одеколон и гель для волос, возможно тот самый, который используется для укладки его прически. По словам Рим Чхун Киля, супруга высшего руководителя республики также выбрала себе косметику - новый шампунь, разработанный на фабрике в Синыйджу.

Весенний аромат

Продукция косметической фабрики в Синыйджу имеет торговое название "Помхянги", что в переводе с корейского означает "Весенний аромат". Под этим брендом выпускается большое число косметических товаров, в том числе различные виды кремов для лица и рук, шампуни, бальзамы, гели, одеколоны и традиционное мыло.

Как рассказал заместитель директора завода Чхэ Ён Иль, ежегодно предприятие выпускает более 6 тыс. тонн мыла и около 300 тыс. косметических наборов. При этом в штате компании находятся всего 680 сотрудников. Обеспечить высокие объемы производства с относительно небольшой численностью персонала позволяют полностью автоматизированные линии производства, которые продемонстрировали иностранным гостям.

Для этого зарубежных журналистов перед входом в один из производственных цехов одели в халаты и бахилы. "На нашем производстве соблюдается особый режим чистоты для обеспечения высокого качества продукции", - пояснили сопровождавшие нас представители руководства предприятия.

Все сотрудники фабрики, которые контролируют работу автоматического конвейера, также были одеты в бахилы, халаты, шапочки, перчатки и защитные маски. Понаблюдать за процессом изготовления косметических средств прессе разрешили только через панорамную стеклянную стену, опять же из соображений стерильности производства.

Как отметил Чхэ Ён Иль, большая часть оборудования была поставлена из Италии, Китая и Японии до декабря 2017 года, когда против республики были введены жесткие международные санкции, после чего сотрудники завода стали самостоятельно вести разработки технологических агрегатов. В сентябре 2019 года фабрика будет праздновать 70-летие со дня своего основания, к этой дате планируется запустить новую линию уже собственной конструкции, которая будет производить духи.

Секретный ингредиент

Как отметил Чхэ Ён Иль, продукция "Помхянги" считается лучшей в КНДР и пользуется большим спросом у жителей республики. По его словам, "секретным ингредиентом", который присутствует во всей линейке продукции, является корейский женьшень, произрастающий близ города Кэсона.

В Корее с древних времен знают об уникальных целебных свойствах женьшеня, который имеет высокую биологическую активность, ускоряет обменные процессы в организме человека, повышает иммунитет и обладает противовоспалительным действием. По словам Чхэ Ён Иля, из кэсонского женьшеня на предприятии в Синыйджу получают экстракт высокой концентрации, который затем добавляется в косметическую продукцию.

Как отметили представители фабрики, косметика "Помхянги" начинает набирать популярность и за рубежом. Ее основными импортерами в настоящее время являются Китай и Монголия, при этом компания планирует выйти на широкий российский рынок. По словам Чхэ Ён Иля, косметическая фабрика Синыйджу заключила соглашение о поставках продукции в Россию, в рамках которого в Москве уже идет оборудование торгового павильона, его открытие запланировано на конец 2019 года.

Главные ворота в Китай

Синыйджу является столицей провинции Пхенан-Пукто и находится в 220 км к северу от Пхеньяна у границы с КНР, из-за чего город называют "главными воротами в Китай". Численность его населения составляет более 350 тыс. человек. В 2002 году в Синыйджу был образован специальный административный регион для проведения эксперимента по введению в КНДР рыночной экономики.

На данный момент в пригородах Синыйджу работает целый ряд промышленных предприятий, производящих высококачественную продукцию, которая ценится не только в республике, но и за ее пределами. Через Синыйджу также проходит главная автомобильная и железнодорожная транспортная артерия, которая связывает Пхеньян и Пекин.