В Узбекистане дети после исполнения 14 лет смогут взыскать алименты с родителей

- Узбекистан, общество
- 14:20, 23 апреля 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане дети с момента исполнения им 14 лет имеют право подать заявление на обоих родителей одновременно для взыскания с них алиментов на свое содержание.
Как сообщило 22 апреля министерство юстиции, это право закреплено в постановлении президента «О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения прав ребенка».
Документом, кроме того, в стране появился омбудсман по правам ребенка, который по статусу будет являться заместителем омбудсмана.
В соответствии с постановлением, детям предоставляются все социальные услуги независимо от их места жительства и гражданства.
Кроме того, гарантируется полное рассмотрение обращений детей непосредственно в государственные органы, не допускается оставление без рассмотрения обращения из-за неполной дееспособности ребенка. А истец, ходатайствующий о защите детей, освобождается от уплаты государственной пошлины и других сборов.