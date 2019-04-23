В Узбекистане дети после исполнения 14 лет смогут взыскать алименты с родителей

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане дети с момента исполнения им 14 лет имеют право подать заявление на обоих родителей одновременно для взыскания с них алиментов на свое содержание.

Как сообщило 22 апреля министерство юстиции, это право закреплено в постановлении президента «О дополнительных мерах по обеспечению соблюдения прав ребенка».

Документом, кроме того, в стране появился омбудсман по правам ребенка, который по статусу будет являться заместителем омбудсмана.

В соответствии с постановлением, детям предоставляются все социальные услуги независимо от их места жительства и гражданства.

Кроме того, гарантируется полное рассмотрение обращений детей непосредственно в государственные органы, не допускается оставление без рассмотрения обращения из-за неполной дееспособности ребенка. А истец, ходатайствующий о защите детей, освобождается от уплаты государственной пошлины и других сборов.