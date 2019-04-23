Назарбаев прослезился на завершении съезда партии «Нур Отан» (видео)
- Казахстан, политика
- 14:22, 23 апреля 2019
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- Обновлено: 14:25, 23 апреля 2019 Кыргызча
CA-NEWS (KZ) - В завершение съезда партии "Нур Отан" прозвучала песня «Менің елім», которую спел Бекболат Тілеухан вместе с другими участниками. Слушая песню, Нурсултан Назарбаев подпевал, а в какой-то момент прослезился, передает Newtimes.kz.
Съезд закончился рукопожатиями, а Нурсултана Абишевича окружили некоторые из однопартийцев с широкими улыбками на лицах.