Назарбаев прослезился на завершении съезда партии «Нур Отан» (видео)

CA-NEWS (KZ) - В завершение съезда партии "Нур Отан" прозвучала песня «Менің елім», которую спел Бекболат Тілеухан вместе с другими участниками. Слушая песню, Нурсултан Назарбаев подпевал, а в какой-то момент прослезился, передает Newtimes.kz.

Съезд закончился рукопожатиями, а Нурсултана Абишевича окружили некоторые из однопартийцев с широкими улыбками на лицах.