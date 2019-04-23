В Туркменистане завершился чемпионат по шоссейным велогонкам

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане завершился чемпионат по шоссейным велогонкам, который проходил на скоростных автомагистралях Ашхабада в течение недели, сообщает 22 апреля Turkmenportal со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

В состязаниях среди мужчин приняли участие велогонщики из Ашхабада, Ахалского, Дашогузского и Лебапского велаятов. Трассы были поделены на семь этапов. Шесть из них – индивидуальная гонка на дистанцию 25 километров и пять групповых гонок от 50 до 100 км, а седьмым этапом стали командные соревнования на 50 км.

В индивидуальной гонке победителем стал представитель команды школы высшего спортивного мастерства Какабай Атаев, который преодолел все этапы за восемь часов, шесть минут и две секунды.

В командных гонках самым быстрым оказался ашхабадский квартет из школы высшего спортивного мастерства. Второе место завоевали велогонщики из команды Дашогузского велаята, а бронзу команда столичной спортивной школы № 6.