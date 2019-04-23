Застройщик Дома корейской культуры обвинил Узбекистан в жульничестве

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин 20 апреля в Ташкенте открыли Дом корейской культуры и искусства. Как сказал генеральный директор ООО «Sehwa Construction» Cho Jongyoung, объект был возведён за счет «оболванивания корейского подрядчика» и узбекистанских кредиторов, передает centralasian.org.



По словам главы компании «Sehwa Construction», правительство Узбекистана потребовало от него завершить строительство здания на шесть месяцев раньше срока, пообещав покрыть все необходимые расходы, но не выполнило данных обещаний, в результате чего он был вынужден обратиться в суд с просьбой признать его компанию банкротом.

Предложение о строительстве в центре Ташкента специального дома культуры, который стал бы символом дружбы двух стран, в июне 2014 года впервые озвучил ныне покойный президент Ислам Каримов на встрече с прибывшей в Узбекистан тогдашней главой Южной Кореи Пак Кын Хе.

Это предложение пришлось по душе тоглашнему руководству Сеула. В результате, правительство Южной Кореи взяло на себя расходы по строительству данного объекта, который должен был быть подарен Ассоциации корейцев в Узбекистане. На строительство Дома корейской культуры в Ташкенте Южная Корея выделила около 5 миллионов долларов США, в качестве генерального подрядчика была выбрана южнокорейская компания SDAG E&C. В свою очередь, данная южнокорейская компания, получившая 20 процентов от стоимости проекта для реализации проектных и инженерных работ, выбрала в качестве местного генерального подрядчика зарегистрированное в Узбекистане ООО «Sehwa Construction».

Данное ООО, в свою очередь, наняло в качестве субподрядчиков десятки местных строительных компаний.

20 мая 2016 года Шавкат Мирзиёев, занимавший тогда пост премьер-министра Узбекистана, и прибывший в Ташкент глава южнокорейского правительства Хван Гё Ан дали старт строительству Дома корейской культуры и искусства, оплата за первоначальную часть работы субподрядчикам была произведена своевременно.

Однако, как сказал 19 апреля генеральный директор ООО «Sehwa Construction» Cho Jongyoung, к концу 2017 года ситуация неожиданно изменилась.

– Строительство началось с июля 2017 года. В ноябре того же года исполнение постановления №381 было приостановлено без каких-либо объяснений. В бирже сослались на постановление президента №3386 от 14 ноября 2017 года. После этого цены на покупаемые нами основные строительные товары поднялись в два-три раза. Южнокорейское правительство заявило, что не станет выделять дополнительные средства на строительство объекта. Я своевременно сообщил узбекскому правительству, что не смогу продолжить строительство объекта в сложившейся ситуации. Я объяснил им, что в противном случае задолжаю субподрядчикам. Однако они оказали на меня сильнейшее давление – либо продолжишь строительство, либо окажешься в тюрьме, заявили мне узбекские власти. Они устно пообещали мне компенсировать дополнительные расходы и потребовали продолжить строительство. Я продолжил стройку объекта, поверив их обещаниям, – говорит генеральный директор компании «Sehwa Construction».

По его словам, давление со стороны премьер-министра Узбекистана, потребовавшего от руководства «Sehwa Construction» завершить строительство Дома корейской культуры и искусства в июне 2018 года, а не в декабре 2018 года, как это было запланировано ранее, еще больше усугубило запутанность ситуации.

– Нам пришлось ускорить строительство, что привело к увеличению расходов. Когда я объяснил узбекским властям, что южнокорейское правительство больше не даст нам ни копейки, правительство поручило ташкентскому филиалу «Узсаноаткурилишбанка» выделить нам кредит в размере 10 миллиардов сумов. Мы сдали объект в эксплуатацию в сентябре 2018 года, но нас оболванили – правительство Узбекистана не предоставило обещанную компенсацию. В результате, я понес убытки в размере 10 миллиардов сумов (около 1 миллиона 200 тысяч долларов США – Ред.), – говорит в разговоре с репортером «Озодлика» генеральный директор ООО «Sehwa Construction» Cho Jongyoung.

Десятки узбекистанских субподрядчиков, завершившие вовремя строительство объекта, однако до сих пор не получившие за свою работу оплату в размере сотни миллионов сумов, а также ташкентский филиал «Узсаноаткурилишбанка», выдавший кредит ООО «Sehwa Construction» без какого-либо залога (под давлением узбекского правительство – Ред.), в начале этого года обратились в Ташкентский межрайонный экономический суд с просьбой взыскать долги со строительной компании.

В феврале этого года суд предоставил ООО «Sehwa Construction» месячный срок для покрытия долгов перед банком и истцами-субподрядчиками, но после того, как компания не смогла выполнить данное требование, исполнение решения суда было передано в Бюро принудительного исполнения.

В это же время генеральный директор ООО «Sehwa Construction» Cho Jongyoung обратился в тот же Ташкентский межрайонный экономический суд с просьбой признать его компанию банкротом.

– После того, как мне не предоставили обещанную компенсацию, мои деньги на банковских счетах были арестованы – как я мог выплатить долги в данной ситуации? Они не только оболванили меня, но и выставили виновным! Сейчас ни в Ташкенте, ни в Сеуле не осталось никого, кто мог бы выслушать меня, – жалуется Cho Jongyoung.

Кредиторы строительной компании сказали, что оказались жертвами большой игры.

50-летний гражданин Южной Кореи Cho Jongyoung, который до открытия в 2015 году в Узбекистане ООО «Sehwa Construction» работал представителем компании LG в постсоветских странах, говорит, что был плохо информирован о различных махинациях в бизнес-среде Узбекистана.

«Я не крал ничьи деньги, у меня имеется подробный аудит о каждой потраченной на строительство копейке. Помимо всего прочего, сейчас я лишился своего капитала в 1 миллиард сумов, потраченные на открытие «Sehwa Construction», – сказал Cho Jongyoung накануне открытия Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте.