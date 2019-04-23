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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Шри-Ланки считают атаки ответом на теракт в Новой Зеландии
Предыстория: Число задержанных по делу о взрывах на Шри-Ланке достигло 40

CA-NEWS (CA) -  Власти Шри-Ланки считают, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 1st.

"Предварительное расследование показывает, что атаки в стране были совершены местными экстремистами в ответ на теракт в новозеландском Крайстчерче", - приводит телеканал заявление министра обороны и средств массовой информации Рувана Вийевардене (Ruwan Wijewardene)., сделанное им в ходе выступления в парламенте.

Вийевардене в ходе выступления также предложил запретить в стране "террористическую организацию" National Thowfeek Jamaath, которую считают ответственной за взрывы. Об этом сообщил в Twitter министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.

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