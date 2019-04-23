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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Стали известны спонсоры 10-го газового конгресса, который пройдет в Туркменистане

CA-NEWS (TM) -  21-22 мая в Туркменистане в туристической зоне «Аваза» пройдет десятый газовый конгресс Туркменистана - TGC 2019. Спонсорами X Газового конгресса станут крупные нефтегазовые компании и транснациональные холдинги, работающие в Туркменистане, передает Голос СНГ.

«Платиновыми» спонсорами юбилейного газового конгресса стали Dragon Oil (Объединённые Арабские Эмираты) и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация). «Золотые» спонсоры — это Hyundai Engineering (Южная Корея) и Petronas (Малайзия). А «серебряным» — LG International (Южная Корея»).

Кроме этого официальными партнёрами конгресса выступают компании: NAPECO; Turkmen Forum; TAPI Pipeline company limited; Gaffney, Cline and Associates.

Форум организуют государственный концерн «Туркменгаз» в партнёрстве с компанией Turkmen Forum. Первый газовый конгресс Туркменистана проходил в 2010 году в Ашхабаде, сообщает CentralAsia.news со ссылкой на пресс-службу нефтегазового комплекса РТ.

Участниками форума станут международные и национальные компании, государственные органы, оффшорные технологические компании, компании-подрядчики, газовые трейдеры, производители оборудования, нефте- и газохимические, консалтинговые компании, а также юридические и финансовые институты.

Заявленные основные темы TGC 2019 — «Газ — топливо будущего?», «ТАПИ — трубопровод мира и стабильности», «Проекты по трубопроводам — ключевые элементы энергетической безопасности и устойчивости», «Монетизация газа, путь к диверсификации и росту» и «Сотрудничество в рамках соглашений о разделе продукции».

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