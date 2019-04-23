Гражданин Узбекистана убил в Калуге жертву топором, ножом и утюгом

CA-NEWS (UZ) - Калужский областной суд вынес приговор 43-летнему гражданину Узбекистана, проживавшему в Обнинске. Иностранец признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщили местные СМИ.



Подсудимый около четырёх лет проживал в комнате общежития совместно с 53-летним жителем Обнинска, с которым они сошлись на почве пристрастия к спиртному. В августе прошлого года он проснулся от того, что сосед по комнате стал наносить ему удары топором.

Мужчине удалось выхватить топор из рук нападавшего, отделавшись лишь двумя ссадинами на шее руке. После этого он сам набросился на соседа. Сначала избил его обухом топора, затем схватил нож и нанёс жертве около 40 ударов в по всему телу. После этого включи утюг и несколько раз прижёг им лежавшее неподвижно тело.

Сбежавшиеся на крики потерпевшего соседи вызвали «Скорую помощь» и полицию.

Осужденный причинил потерпевшему множественные колото-резаные раны, ссадины, обширные кровоподтеки, переломы костей, ожоги 2-3 степени, которые причинили ему сильную физическую боль и особые страдания и привели к смерти в больнице города Обнинска. Оценив представленные государственным обвинителем доказательства, суд признал его виновным в совершении указанного преступления.

Согласившись с мнением гособвинителя, суд отверг доводы подсудимого о том, что тот совершил убийство, обороняясь от нападения. Гражданин Узбекистана приговорён к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.