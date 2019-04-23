Преподаватели русского языка из Ташкента повысят квалификацию в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Власти Санкт-Петербурга и Ташкента договорились организовать в рамках развития партнерства биржу деловых контактов и провести семинары по изучению русского языка. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе комитета по внешним связям Петербурга.

Развитие совместных проектов обсудили на встрече в столице Узбекистана заместитель хокима (главы) Ташкента Элбек Шукуров и первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.

"Много внимания в переговорах было уделено проработке насыщенной деловой программы, в частности организации переговоров и биржи деловых контактов для представителей бизнеса, заинтересованных в поставках на рынок Санкт-Петербурга качественной сельскохозяйственной продукции. Также руководство хокимията выразило заинтересованность в изучении опыта Санкт-Петербурга по проекту "Умный город" и взаимодействию по линии молодежной политики", - сказали в пресс-службе.

Запланированы также совместные проекты в области образования. Совместно с департаментом образования Ташкента решено организовать мастер-классы для преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург предоставит для этого учебно-методические материалы и художественные произведения. Достигнуты договоренности о направлении в Санкт-Петербург пяти преподавателей из Узбекистана для прохождения двухнедельного семинара по русскому языку.

Во время встречи обсуждались также вопросы, связанные с празднованием в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее также сообщалось, что в текущем году в Ташкенте пройдут Дни Санкт-Петербурга.

Деловые миссии

"В результате состоявшихся встреч достигнуты договоренности о проведении во втором полугодии текущего года гуманитарно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан, а также укреплении взаимодействия по линии поддержки российских соотечественников, проживающих за рубежом", - уточнили в пресс-службе.

В состав делегации Санкт-Петербурга войдут представители компаний, заинтересованных в установлении контактов с Узбекистаном, руководство и преподаватели пяти образовательных учреждений Петербурга, подписавших меморандумы о сотрудничестве с ташкентскими партнерами, а также представители других направлений, по которым осуществляется взаимодействие между городами-партнерами.

Дни Ташкента в Санкт-Петербурге состоялись в ноябре 2018 года. В городе состоялись показы узбекских фильмов, выставка инвестиционного и туристического потенциала столицы Узбекистана, а также демонстрация одежды от модельеров республики. Был подписан ряд соглашений в рамках развития сотрудничества в области среднего специального и высшего образования, состоялись отраслевые встречи в области развития предпринимательства и потребительского рынка, здравоохранения, образования.