В Петербурге спецслужбы разыскивают 31 террориста из Узбекистана, имеющих отношение к теракту в метро

CA-NEWS (UZ) - Спецслужбы России разыскивают 31 террориста. Предварительно, все они являются гражданами Узбекистана.

Сотрудники ФСБ РФ ищут террористов, которые готовят новые нападения. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительным данным, разыскивается 31 боевик, все они имеют отношение к теракту в петербургском метро.

Как передает Федерал-Пресс, в стране недавно появились злоумышленники, которые тщательно готовят теракты. В числе преступников – специалисты по минно-взрывному делу, химики, а также вербовщики. Сообщается, что все боевики, которых разыскивают спецслужбы, проходили подготовку в лагере «Катиба таухид валь-джихад». Это террористическая организация, ответственная за взрывы в метро Санкт-Петербурга. Сейчас террористы поставили себе новую цель – нападения на государственные здания.

Ранее, 12 апреля в Тюмени во время контртеррористической операции были убиты приверженцы «Исламского государства». Они планировали теракты. Сообщалось, что спецназ ФСБ ликвидировал группу боевиков террористической организации «Исламское государство». О гражданстве убитых не уточняется.