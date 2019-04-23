В Душанбе обсудили реализацию государственных инвестиционных проектов

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе состоялось заседание по реализации государственных инвестиционных проектов под председательством первого заместителя премьер-министра Давлатали Саида, сообщает 23 апреля Авеста со ссылкой на пресс-центр госкоминвест РТ.

В ходе заседания было отмечено, что в настоящее время при поддержке партнеров по развитию, в Таджикистане реализуется 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму порядка $3,38 млрд (31,9 млрд сомони).

В структуре действующих инвестиционных проектов $1,76 млрд (16,6 млрд сомони) или 52% составляют кредитные средства, $1,46 млрд (13,8 млрд сомони) или 43,2% – это грантовые средства, доля правительства Таджикистана составляет $145,4 млн (1,37 млрд сомони) или 4,3%, $17,2 млн (162,3 млн сомони) или 0,5% составляет доля органов власти на местах (джамоатов).

Основным источниками финансирования действующего портфеля государственных инвестиционных проектов являются Азиатский банк развития – $889,6 млн, Всемирный банк – $579,8 млн, Европейский банк реконструкции и развития – $506,4 млн, КНР – $479,4 млн, Исламский банк развития – $149,4 млн и ряд других финансовых институтов.

По состоянию на 1 апреля текущего года из действующих государственных инвестиционных проектов освоено $1,63 млрд (15,4 млн сомони) или 48,3%.