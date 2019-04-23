Касым-Жомарт Токаев подал документы в ЦИК

CA-NEWS (KZ) - 23 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан Общественным объединением «Партия «Nur Otan», сообщает пресс-служба ЦИК.

Были поданы следующие документы:

1. Выписка из протокола заседания высшего органа Общественного объединения «Партия «Nur Otan» о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Токаева Касым-Жомарта Кемелевича о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан;

3. Биографические данные;

4. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

5. Копия документа, удостоверяющего личность;

6. Копии дипломов об образовании в высшем учебном заведении;

7. Документы, подтверждающие наличие опыта работы на государственной службе.

Заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком назначено на 23.04.2019 года.