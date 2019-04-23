Минобразования Туркменистана опубликовало список специальностей, которые не будут признаваться в стране

CA-NEWS (TM) - Министерство образования Туркменистана опубликовало список специальностей, полученных гражданами страны в зарубежных вузах, которые не будут признаваться в стране. В настоящее время в стране вводится новый порядок признания дипломов иностранных высших учебных заведений, сообщает 23 апреля Азатлык.

Согласно документу, Туркменистан впредь не будет признавать дипломы по 146 направлениям, выданные иностранными вузами.

В том числе по таким направлениям как журналистика, спортивная журналистика, международная журналистика, банковское дело, финансы, бизнес учёт, мировая экономика, международные отношения, дипломатия, право, менеджмент, сельскохозяйственная экономика, налоги, промышленная инженерия, социология, политология, телевидение, антропология, английский, арабский, индийский, испанский, китайский, корейский, немецкий, персидский, русский, турецкий, туркменский, французский и японский языки, теология и многие другие. Но дипломы 1000 самых авторитетных университетов мира могут быть признаны в Туркменистане в виде исключения.

В списке указаны не названия ВУЗов и стран, а названия профессиональных направлений, которые впредь не будут признаваться в Туркменистане.

Утвержденный министерством образования Туркменистана перечень иностранных вузов, дипломы которых будут признаваться в стране, был обнародован накануне.

В настоящее время многих в Туркменистане беспокоит вопрос конвертации денежных средств, предусмотренный государством для граждан, обучающихся в зарубежных вузах.

Министерство образования Туркменистана не сделало официального заявления по поводу списков дипломов и специальностей, которые, как предусматривается новыми правилами, с 1 сентября нынешнего года больше не будут признаваться в стране.