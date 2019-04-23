РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобразования Туркменистана опубликовало список специальностей, которые не будут признаваться в стране

CA-NEWS (TM) -  Министерство образования Туркменистана опубликовало список специальностей, полученных гражданами страны в зарубежных вузах, которые не будут признаваться в стране. В настоящее время в стране вводится новый порядок признания дипломов иностранных высших учебных заведений, сообщает 23 апреля Азатлык.

Согласно документу, Туркменистан впредь не будет признавать дипломы по 146 направлениям, выданные иностранными вузами.

В том числе по таким направлениям как журналистика, спортивная журналистика, международная журналистика, банковское дело, финансы, бизнес учёт, мировая экономика, международные отношения, дипломатия, право, менеджмент, сельскохозяйственная экономика, налоги, промышленная инженерия, социология, политология, телевидение, антропология, английский, арабский, индийский, испанский, китайский, корейский, немецкий, персидский, русский, турецкий, туркменский, французский и японский языки, теология и многие другие. Но дипломы 1000 самых авторитетных университетов мира могут быть признаны в Туркменистане в виде исключения.

В списке указаны не названия ВУЗов и стран, а названия профессиональных направлений, которые впредь не будут признаваться в Туркменистане.

Утвержденный министерством образования Туркменистана перечень иностранных вузов, дипломы которых будут признаваться в стране, был обнародован накануне.

В настоящее время многих в Туркменистане беспокоит вопрос конвертации денежных средств, предусмотренный государством для граждан, обучающихся в зарубежных вузах.

Министерство образования Туркменистана не сделало официального заявления по поводу списков дипломов и специальностей, которые, как предусматривается новыми правилами, с 1 сентября нынешнего года больше не будут признаваться в стране.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Что известно о семье Владимира Зеленского
  • Полиция Шри-Ланки обнаружила 90 детонаторов на автобусной стоянке Коломбо
  • Елизавета II отметила 93-летие посещением пасхальной службы вместе с семьей
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×