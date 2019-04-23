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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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25 апреля в Москве состоится встреча Аскара Мамина и Дмитрия Медведева

CA-NEWS (KZ) -  25 апреля в Москве состоится встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба правительства РК.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической, космической сфере. Планируется рассмотреть перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества.

Встреча глав Правительств РК и РФ пройдет в узком и расширенном составах.

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