25 апреля в Москве состоится встреча Аскара Мамина и Дмитрия Медведева

CA-NEWS (KZ) - 25 апреля в Москве состоится встреча премьер-министра Казахстана Аскара Мамина и председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба правительства РК.

В ходе встречи стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической, космической сфере. Планируется рассмотреть перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества.

Встреча глав Правительств РК и РФ пройдет в узком и расширенном составах.