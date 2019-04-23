В Узбекистане откроется филиал южнокорейского женского университета

CA-NEWS (UZ) - Филиал южнокорейского международного женского университета Кьюнгин откроется в Ташкенте в 2019—2020 годах. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации «Узтекстильпром».

В рамках визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан в ходе переговоров с корейскими партнерами была достигнута договоренность по открытию в Ташкенте «Международного университета Кьюнгин в Ташкенте» совместно с Университетом Кьюнгин Республики Корея.

Учебное заведение займётся подготовкой кадров на уровне международных стандартов в сфере текстиля, дизайна, моды, авиации и туризма, индустрии красоты и здравоохранения и других.

Kyung-in Woman’s University - государственное высшее учебное заведение в Южной Корее основано в 1990 году.

20 апреля 2019 года Университетом Кьюнгин Республики Корея, Министерством высшего, среднего специального образования Республики Узбекистан и Ассоциацией «Узтекстильпром» был подписан меморандум по открытию и реализации проекта в период 2019-2020 годах.