Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 22 апреля, компания GM Uzbekistan начала экспорт автомобилей в Кыргызстан. В страну будут поставлять автомобили под брендом Ravon, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, компанией был налажен экспорт автомобилей в Беларусь, Афганистан и Таджикистан. Также осуществляется сборка на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай.

2019 год в GM Uzbekistan объявлен Годом развития экспортного потенциала и сегодня компания ведет переговоры по расширению своей деятельности в данном направлении, отметил автопроизводитель.

Напомним, ранее сообщалось, что ввтомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России. В настоящее время на российском заводе Derways

ведутся работы по монтажу конвейера Ravon. В середине лета, как ожидается, начнется пилотная сборка моделей, а крупноузловое производство компания планирует наладить до конца текущего года.



