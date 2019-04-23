РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Кыргызстан
Продолжение: Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в РоссииПредыстория: Узбекистан возобновит продажи своих автомобилей в России

CA-NEWS (UZ) -  Накануне, 22 апреля, компания GM Uzbekistan начала экспорт автомобилей в Кыргызстан. В страну будут поставлять автомобили под брендом Ravon, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, компанией был налажен экспорт автомобилей в Беларусь, Афганистан и Таджикистан. Также осуществляется сборка на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай.

2019 год в GM Uzbekistan объявлен Годом развития экспортного потенциала и сегодня компания ведет переговоры по расширению своей деятельности в данном направлении, отметил автопроизводитель.

Напомним, ранее сообщалось, что ввтомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России. В настоящее время на российском заводе Derways
ведутся работы по монтажу конвейера Ravon. В середине лета, как ожидается, начнется пилотная сборка моделей, а крупноузловое производство компания планирует наладить до конца текущего года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане в результате схода селя погиб подросток
  • В Туркменистане руководители пройдут курсы цифровой грамотности
  • Таджикский священнослужитель назвал интернет «чумой века»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×