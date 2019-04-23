Монголия присоединилась к проекту "Самый Большой Урок в Мире"

CA-NEWS (MNG) - Монголия присоединилась к числу более чем 100 государств, в которых проходит «Самый Большой Урок в Мире». Данный проект совместно с ЮНИСЕФ работает над повышением осведомлённости детей и молодежи о новых глобальных целях ООН в области устойчивого развития, и расширения прав и возможностей молодого поколения, сообщает 23 апреля khadlan.mn.

Первый «Самый Большой Урок в Мире» прошёл одновременно с принятием глобальных целей в сентябре 2015 года. Учебные материалы были переведены на более чем 30 языков и распределены между 160 странами мира.

Национальная комиссия Монголии по делам ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ в сотрудничестве с коалицией национальных организаций гражданского общества «Все для образования» разместили переводы более 370 страниц 33 уроков, комиксов и видеоматериалов на монгольской странице веб-сайта проекта «Самый Большой Урок в Мире».

На саммите 25 сентября 2015 года государства-члены ООН приняли повестку дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года, которая включает в себя список из 17 целей, направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а так же решение проблем, связанных с климатическими изменениями.