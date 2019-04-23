Сотрудник полиции в Актобе насмерть сбил женщину и скрылся

CA-NEWS (KZ) - В Актобе задержан полицейский, который сбил насмерть женщину и скрылся, передает Zakon.kz.

По данным полиции региона, авария произошла 15 апреля. Около 00.30 около дома по ул. Рыскулова водитель неустановленной машины сбил женщину и скрылся. От полученных травм 55-летняя пострадавшая скончалась.

По фрагментам и частям машины, оставшимся на месте наезда, полицейским удалось установить ее марку и цвет. А после изучения камер был определен госномер авто.

Через два дня, 17 апреля, был задержан скрывшийся с места смертельного наезда водитель. Им оказался 41-летний сотрудник полиции. Он признался в совершенном. Подозреваемого поместили в следственный изолятор.