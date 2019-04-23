В Петербурге девятиклассница напала с ножом на мальчика из Таджикистана

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CA-NEWS (TJ) - В Кировском районе Петербурга расследуют нападение на несовершеннолетнего. Молодого человека ударила ножом девятиклассница.

Как сообщила «Мойка78», инцидент произошел 19 апреля на Двинской улице. Мальчика 2008 года рождения госпитализировали в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. Придя в себя, он пояснил, что на него напала неизвестная.

В ходе расследования удалось выяснить, что атаку совершила ученица 9 класса одной из петербургских школ. Девочка напала на потерпевшего в ходе конфликта, который возник на почве национальной ненависти. Она нанесла ему лезвием ножа несколько ударов по голове и шее.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Производство начато по статье 115 УК РФ. Меру пресечения в отношении школьницы пока не избрали.