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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге девятиклассница напала с ножом на мальчика из Таджикистана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CA-NEWS (TJ) -  В Кировском районе Петербурга расследуют нападение на несовершеннолетнего. Молодого человека ударила ножом девятиклассница.

Как сообщила «Мойка78», инцидент произошел 19 апреля на Двинской улице. Мальчика 2008 года рождения госпитализировали в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. Придя в себя, он пояснил, что на него напала неизвестная.
В ходе расследования удалось выяснить, что атаку совершила ученица 9 класса одной из петербургских школ. Девочка напала на потерпевшего в ходе конфликта, который возник на почве национальной ненависти. Она нанесла ему лезвием ножа несколько ударов по голове и шее.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Производство начато по статье 115 УК РФ. Меру пресечения в отношении школьницы пока не избрали.

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