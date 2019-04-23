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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

CA-NEWS (CA) -  Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за серию взрывов на острове Шри-Ланка во время празднования Пасхи, сообщает "Ъ" со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете, со ссылкой на заявление террористов.

Ранее Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена сообщил, что ведущие расследование терактов службы полагают, что взрывы «стали ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче».

По последним данным, число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 321, более 520 были ранены.

Шесть взрывов произошли утром во время празднования Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Седьмая и восьмая атаки были совершены спустя несколько часов. Экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты. Полиция Шри-Ланки арестовала уже 40 подозреваемых в причастности к терактам.

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