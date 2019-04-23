МИД Монголии и Кувейта провели первую консультативную встречу

CA-NEWS (MNG) - 22 апреля в Улан-Баторе состоялась первая политическая консультативная встреча министерств иностранных дел Монголии и Кувейта, передает Монголия Сейчас.

Монгольскую сторону возглавил госсекретарь МИД Д.Даваасурэн, а кувейтскую – помощник министра МИД по вопросам стран Азии Али Сулэйман Аль-Саид.

Во время встречи стороны обсудили возможности и ресурсы для развития двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве и туризме. Затронуты вопросы организации очередного заседания монголо-кувейтской межправительственной комиссии, сохранения частоты взаимных визитов, а также состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию монголо-кувейтских отношений в политической, социально-экономической областях.

В 2020 году стороны отметят 45-летие со дня установления дипломатических отношений.

За это время правительство Кувейта предоставило Монголии льготный кредит в размере $78 млн и оказало безвозмездную помощь на сумму в $17,5 млн.