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  23 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Индонезии 92 члена избиркома умерли от переутомления из-за выборов

CA-NEWS (CA) -  Число сотрудников избирательных участков, скончавшихся от переутомления в ходе организации и проведения всеобщих выборов в Индонезии, увеличилось до 92 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Antarа.

Ранее агентство Xinhua сообщило, что переутомление и дорожные аварии стали причиной смерти 69 человек, в том числе 15 полицейских и 54 сотрудников избирательных участков.

Подсчет голосов продолжается. Одновременные всеобщие выборы органов власти всех уровней - президента и вице-президента, национального парламента, провинциальных парламентов и городских и районных советов - прошли в Индонезии 17 апреля при активной явке избирателей, которая, по данным опросов общественного мнения, во многих округах доходила до 82%. На выборах были зарегистрированы более 193 миллионов избирателей, имеющих право голосовать. Официальные результаты голосования будут объявлены национальной избирательной комиссией Индонезии 22 мая.

Отмечается, что сотрудники избирательных участков, в частности, были вынуждены работать почти двое суток без перерыва накануне выборов.

Действующий президент страны Джоко Видодо, который, по данным экзит-поллов, лидирует на президентских выборах, выразил соболезнования в связи с гибелью людей, назвав их "героями демократии", отмечает газета.

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