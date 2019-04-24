Под Ташкентом мужчину арестовали за плевок в лицо сотруднику Бюро принудительного исполнения

CA-NEWS (UZ) - В городе Янгиюль Ташкентской области арестован 30-летний Джасур Гуломназаров, который плюнул в лицо сотруднику Бюро принудительного исполнения, пришедшего изъять его 6-месячного ребенка. Об этом сообщает centralasian.org.

Младший брат Джасура Гуломназарова, 26-летний Саддам, говорит, что конфликт между членами его семьи и пришедшими в их дом сотрудниками Бюро принудительного исполнения возник из-за того, что инспекторы БПИ не представились и начали грубить, ворвавшись в дом.

– Я открыл дверь и увидел, как в наш дом врываются около двадцати человек, я просто был в шоке от происходящего. Там были сотрудники БПИ, МВД, прокуратуры, пожарники, врачи «скорой», представители городского хокимията. Я спросил их: «Вы кто? Представьтесь». В ответ их старший заявил мне в грубой форме: «Ты вообще знаешь закон? Ты еще пожалеешь, что связался со мной». Потом я начал снимать происходящее на видеокамеру. Все они сразу притихли. Брата разозлило то, что они начали наезжать на нас, в результате между нами произошел конфликт, – говорит младший брат арестованного мужчины.

Видеозапись была сделана 5 апреля этого года во дворе частного дома 30-летнего Джасура Гуломназарова в городе Янгиюле.

На ней видно, как мужчина оскорбляет и проклинает сотрудников БПИ, а также пытается оказывать им сопротивление.

Саддам Гуломназаров признался, что его старший брат Джасур плюнул в лицо сотруднику БПИ.

– Мой брат действительно плюнул в лицо сотруднику БПИ, тот ответил моему брату тем же. Откуда нам знать, что этот мужчина является сотрудником БПИ, если зайдя в наш дом, он никак не представился? А может он вор. Такого бы не произошло, если бы сотрудники БПИ вели себя культурно, – говорит Саддам Гуломназаров.

По словам собеседника, его старший брат Джасур кормил семью, подрабатывая частным извозом на своем «Дамасе». Четыре месяца назад мужчина развелся с женой, которая через суд смогла вернуть себе их общего шестимесячного ребенка.

​В феврале этого года Янгиюльский городской суд вынес решение о передаче малолетнего ребенка матери.

Пресс-секретарь Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана Фаррух Ташпулатов пояснил, что инспекторы БПИ обязаны обеспечить исполнение решения суда.

– Если суд вынес решение, то сотрудники Бюро принудительного исполнения без всяких обсуждений должны обеспечить его исполнение, – говорит Фаррух Ташпулатов.

На следующий день после конфликта с сотрудниками БПИ, 6 апреля, Янгиюльский городской по уголовным делам вынес решение о заключении под стражу 30-летнего Джасура Гуломназарова.

Гуломназаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 219 («Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг») Уголовного кодекса республики.