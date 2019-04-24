Похищенного у здания СИЗО в Москве таджикистанца арестовали на два месяца

CA-NEWS (TJ) - Похищенный в Москве неизвестными лицами гражданин Таджикистана Дилшод Сатторов появился в суде Люберецкого района российской столицы. Об этом 23 апреля сообщил его брат Мухаммадшариф Сатторов.

«Вчера около 5 часов вечера я увидел брата в зале суда. Как стало известно, те, кто Дилшода насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, были сотрудниками ФСБ России. В суде говорили, что появились свидетели и новые доказательства контакта моего брата с подозрительными лицами. Свидетели якобы подтвердили, что Дилшод находился на территории Сирии. Брат заявил, что все это ложь и клевета, но суд постановил его арестовать на два месяца», - рассказал Мухаммадшариф.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные похитили гражданина Таджикистана. 45-летнего Дилшода Сатторова насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении

"Все произошло примерно через 15 минут после того, как Дилшод покинул стены следственного изолятора, – уточнил его брат Мухаммадшариф Сатторов. – Четверо неизвестных в гражданской форме на глазах родных и прохожих насильно затолкали его в машину с затемненными стеклами и увезли в неизвестном направлении. Где сейчас он находится, нам неизвестно".

Год назад Дилшода задержали и поместили в СИЗО по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии. "Насколько мне известно, в прошлом году Генеральная прокуратура Таджикистана направила в Москву запрос об аресте Дилшода. В Таджикистане моего брата обвиняют в наемничестве. Спустя год его освободили и сразу похитили", – рассказал брат похищенного.

"Власти говорят, что якобы Дилшод полгода находился на одной из тренировочных баз "Исламского государства" в Сирии. Это ложь. Мой брат никогда не был в Сирии. Мы все время работали на рынке "Садовод" – я грузчиком, он продавцом. Только однажды он вместе с женой уехал на два-три дня в Турцию за товаром. И все", – утверждает Мухаммадшариф. По его словам, брат женат на гражданке России, у них шестеро детей.