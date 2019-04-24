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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Организаторы взрывов на Шри-Ланке оказались семьей

CA-NEWS (CA) -  Взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо были совершены двумя братьями. Об этом со ссылкой на участвующего в расследовании офицера сообщает Daily Mail.

По словам офицера, им было больше 20 лет, они сыновья владельца бизнеса по торговле специями.

Помимо этого сообщается, что когда полицейские пришли к их дому, жена одного из братьев устроила взрыв, в результате которого погибли она и двое ее детей, а также три сотрудника правоохранительных органов.

Между тем связанное с террористической организацией "Исламское государство" агентство Amaq опубликовало фотографию, на которой, как пишет Daily Mail, запечатлены смертники, устроившие взрывы нв Шри-Ланке. На снимке восемь человек, только один из них не скрывает лицо - утверждается, что это идейный вдохновитель террористов имам Захран Хашим.

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ИГ ранее взяло на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке. Агентство Amaq от имени организации заявило, что целью атак были христиане и граждане стран, участвовавших в боевых действиях против «Исламского государства».

В результате восьми взрывов, произошедших в Шри-Ланке 21 апреля, по последним данным, погиб 321 человек, более 520 — ранены.

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