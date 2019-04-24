Президент Таджикистана отменил распоряжение о повышении тарифов на интернет

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отменил распоряжение Антимонопольной службы Таджикистана о повышении тарифов на мобильный интернет.

Глава государства 23 апреля также поручил строго наказать виновных в повышении лиц на интернет и мобильную связь, сообщил пресс-секретарь главы государства Абдулфаттох Шарифзода. С 18 апреля в Таджикистане начали действовать новые тарифы на мобильный интернет, почти вдвое выше тех, которые действовали ранее: 63 сомони ($6,7) вместо 30-35 ($3,5) сомони за 1 гигабайт.

Пресс-секретарь президента отметил, что глава государства осведомлен о недовольстве граждан страны распоряжением антимонопольного ведомства страны.

Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана своим распоряжением от 4 марта 2019 года обязала операторов мобильной связи страны установить стоимость за 1 Мб интернета не менее 5 дирамов без учёта акциза и налогов. С 18 апреля один гигабайт (1024 Мб) интернета у операторов стоит не менее 62 сомони. Раньше один Гб интернета у таджикских операторов стоил примерно 30-35 сомони.

Решение о повышении тарифов на мобильный Интернет вызвало бурю негодования пользователей соцсетей. Прозвучали призыву к бойкоту мобильных компаний и даже организации акции протеста в столице. Недоумение пользователей вызвал тот факт, что за повышение тарифов ратовала структура, которая призвана защищать права потребителей, а не загружать их непомерным бременем выплат.