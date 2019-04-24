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  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Объем продаж «Mongolia Mining Corp» вырос на 55%

CA-NEWS (MNG) -  Объем продаж компании «Mongolia Mining Corp», котирующейся на Гонконгской фондовой бирже, вырос на 55% по сравнению с первым кварталом 2018 года, достигнув уровня 999.6 тыс.тонн промытого коксующегося угля. Об этом говорится в отчете деятельности компании, передает 24 апреля Монцамэ.

Однако, по сравнению с предыдущим сезоном этот показатель снизился на два процента.

Добыча угля компании составила 1.8 млн тонн, что на один процент меньше, чем в предыдущем году, и на 48 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.

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