Объем продаж «Mongolia Mining Corp» вырос на 55%

CA-NEWS (MNG) - Объем продаж компании «Mongolia Mining Corp», котирующейся на Гонконгской фондовой бирже, вырос на 55% по сравнению с первым кварталом 2018 года, достигнув уровня 999.6 тыс.тонн промытого коксующегося угля. Об этом говорится в отчете деятельности компании, передает 24 апреля Монцамэ.

Однако, по сравнению с предыдущим сезоном этот показатель снизился на два процента.

Добыча угля компании составила 1.8 млн тонн, что на один процент меньше, чем в предыдущем году, и на 48 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.