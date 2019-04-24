Узбекистан закупит автобусы для доставки мигрантов за рубеж

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан намерен приобрести большую партию автобусов общей стоимостью около 20 миллионов долларов.

Одной из главных целей такой покупки «обеспечение безопасного следования граждан Узбекистана к месту осуществления временной трудовой деятельности за пределами республики, предотвращение дорожно-транспортных происшествий по пути следования».

Поставка техники будет финансироваться за счет займа Государственного банка развития Китая, который подписал соответствующее соглашение с Национальным банком Узбекистана.

Заемные средства на 19,9 миллиона долларов будут предоставлены специализированной компании Uzautotrans Service для приобретения пассажирских автобусов для международных перевозок. В документе не говорится о количестве и стране происхождения приобретаемых автобусов, но, скорее всего, они будут китайского производства, пишут местные СМИ.

Также предлагается разрешить Uzautotrans Service заключать прямые договоры с заводами-производителями (поставщиками) или их официальными дилерами (дистрибьюторами). Планируется, что автопредприятие сможет перевозить свыше 818 тысяч человек в год, будет открыто 30 международных маршрутов.

Только за последний год в соседних странах произошли резонансные ДТП с участием автобусов, перевозивших узбекских мигрантов. Сообщалось, что некоторые из них работали на трассах нелегально, не подвергались даже элементарному техническому осмотру.