Токаев успешно сдал экзамены на знание госязыка

CA-NEWS (KZ) - На брифинге председатель лингвистической комиссии, заведующий кафедрой тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, профессор Мырзатай Жолдасбков сообщил, что кандидат от партии "Nur Otan" Касым-Жомарт Токаев успешно сдал экзамены на знание государственного языка, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня вы были свидетелями. Лингвистическая комиссия начала свою работу и при этом, как известно, мы сегодня приняли экзамены у самого главного претендента - действующего Президента Касым-Жомарта Токаева, - сказал Жолдасбеков.

По словам Жолдасбекова, в соответствии с заданиями Токаев написал сочинение на тему "Поэзия и проза Абая Кунанбаева".

- Написана замечательная работа. Очень поучительная. Для чтения текста он выбрал сборник рассказов Шерхана Муртазы "Мынбулак". Прочитал очень хорошо. Эмоционально. Выразительно. Никаких претензий нет. Третья тема, тема беседы - это его конек, "Геополитика современного Казахстана". Слушали мы внимательно, все члены комиссии высказали свое мнение, что мнение наше единое – претендент на должность Президента РК Касым-Жомарт Токаев в совершенстве владеет государственным языком, - добавил председатель лингвистической комиссии.

Как сообщалось ранее, для установления свободного владения госязыком кандидатом в президенты РК требуется:

1) написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц;

2) чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц;

3) публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему, не менее пятнадцати минут.

Варианты заданий по письму, чтению произведений классиков казахской литературы и выступлению на свободную тему лингвистическая комиссия определяет заранее.

Кандидату в президенты предоставляется время для подготовки к каждому этапу экзамена. Для письменного задания отводится не менее одного часа с возможностью продления в случае необходимости еще на полчаса, на подготовку к 15-минутному публичному выступлению - не менее одного часа.