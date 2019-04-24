РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев успешно сдал экзамены на знание госязыка

CA-NEWS (KZ) -  На брифинге председатель лингвистической комиссии, заведующий кафедрой тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, профессор Мырзатай Жолдасбков сообщил, что кандидат от партии "Nur Otan" Касым-Жомарт Токаев успешно сдал экзамены на знание государственного языка, передает корреспондент Zakon.kz.

- Сегодня вы были свидетелями. Лингвистическая комиссия начала свою работу и при этом, как известно, мы сегодня приняли экзамены у самого главного претендента - действующего Президента Касым-Жомарта Токаева, - сказал Жолдасбеков.

По словам Жолдасбекова, в соответствии с заданиями Токаев написал сочинение на тему "Поэзия и проза Абая Кунанбаева".

- Написана замечательная работа. Очень поучительная. Для чтения текста он выбрал сборник рассказов Шерхана Муртазы "Мынбулак". Прочитал очень хорошо. Эмоционально. Выразительно. Никаких претензий нет. Третья тема, тема беседы - это его конек, "Геополитика современного Казахстана". Слушали мы внимательно, все члены комиссии высказали свое мнение, что мнение наше единое – претендент на должность Президента РК Касым-Жомарт Токаев в совершенстве владеет государственным языком, - добавил председатель лингвистической комиссии.

Как сообщалось ранее, для установления свободного владения госязыком кандидатом в президенты РК требуется:

1) написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц;
2) чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц;
3) публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему, не менее пятнадцати минут.

Варианты заданий по письму, чтению произведений классиков казахской литературы и выступлению на свободную тему лингвистическая комиссия определяет заранее.

Кандидату в президенты предоставляется время для подготовки к каждому этапу экзамена. Для письменного задания отводится не менее одного часа с возможностью продления в случае необходимости еще на полчаса, на подготовку к 15-минутному публичному выступлению - не менее одного часа.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • «От правды не убежишь». Что известно об инциденте с плакатом в Алматы
  • В Туркменистане проведут конкурс красоты ахалтекинских коней
  • Назарбаев заявил, что готовился к решению сложить полномочия президента около трёх лет
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×