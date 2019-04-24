В Северо-Казахстанской области обрушилась часть здания школы. Занятия отменили
- Казахстан, происшествия
- 9:43, 24 апреля 2019
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CA-NEWS (KZ) - Ночью 24 апреля около 01.30 в городе Тайынша Северо-Казахстанской области произошло обрушение аварийного выхода, пристроенного к зданию школы средней школы №1, сообщили informburo.kz в КЧС МВД.
Обрушение на площади 50 квадратных метров, по предварительным данным КЧС, произошло из-за образования вертикальных трещин вследствие неравномерной осадки здания.
Жертв и пострадавших нет. Коммуникационные системы школы не нарушены. Занятия в школе временно отменены.