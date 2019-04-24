РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Северо-Казахстанской области обрушилась часть здания школы. Занятия отменили

CA-NEWS (KZ) -  Ночью 24 апреля около 01.30 в городе Тайынша Северо-Казахстанской области произошло обрушение аварийного выхода, пристроенного к зданию школы средней школы №1, сообщили informburo.kz в КЧС МВД.

Обрушение на площади 50 квадратных метров, по предварительным данным КЧС, произошло из-за образования вертикальных трещин вследствие неравномерной осадки здания.

Жертв и пострадавших нет. Коммуникационные системы школы не нарушены. Занятия в школе временно отменены.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Касым-Жомарт Токаев подал документы в ЦИК
  • В Индонезии 92 члена избиркома умерли от переутомления из-за выборов
  • Бауржан Тортаев назначен замминистра обороны Казахстана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×