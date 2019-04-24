В Туркменистане назначен новый посол султаната Оман
- Туркменистан, политика
- 9:52, 24 апреля 2019
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CA-NEWS (TM) - 23 апреля чрезвычайный и полномочный посол султаната Оман в Туркменистане Касим Мохамад Салим Аль-Салхи вручил верительные грамоты председателю парламента Гульшат Маммедовой. От имени главы государства руководитель парламента поздравила посла Омана с назначением на дипломатический пост, передает Turkmenportal.
В ходе встречи дипломат был проинформирован об основных направлениях государственной политики страны.
Посол подчеркнул заинтересованность своей страны в активизации взаимодействия с Туркменистаном, в том числе в установлении торговых, деловых и культурных контактов.